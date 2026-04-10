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Media, 'la delegazione dell'Iran è arrivata a Islamabad'

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ROMA, 10 APR - La delegazione negoziale iraniana guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf è arrivata a Islamabad in Pakistan, per colloqui di pace con gli Stati Uniti, secondo quanto riportato dai media iraniani, i quali hanno aggiunto che i negoziati inizieranno se Washington accetterà le "precondizioni" di Teheran. Lo scrive il Guardian. La delegazione comprende alti funzionari politici, militari ed economici, tra cui il ministro degli esteri iraniano, il segretario del consiglio di difesa, il governatore della banca centrale e diversi membri del parlamento.

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