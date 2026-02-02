Giornale di Brescia
Media, la candidata di destra Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica

AA

SAN JOSÉ, 01 FEB - La candidata del partito di destra al potere, Laura Fernández, ha ottenuto una schiacciante vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali tenutesi ieri in Costa Rica. Lo riporta l'agenzia Efe. Fernández ha registrato un sostegno del 49,61% dopo lo spoglio del 69,4% dei seggi. Fernández, 39 anni, ha superato di gran lunga il 40% dei consensi necessari per vincere al primo turno, battendo il candidato Álvaro Ramos, del partito socialdemocratico, che ha ottenuto il 32,12% dei voti, secondo i risultati pubblicati dalla Corte suprema elettorale. La candidata 'trumpiana' di destra, secondo i sondaggi preelettorali, era data al 44%.

SAN JOSÉ

