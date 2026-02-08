Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, Katz e Smotrich promuovono annessioni nell'area A della Cisgiordania

AA

TEL AVIV, 08 FEB - Secondo indiscrezioni apprese daYnet, i ministri Israel Katz e Bezalel Smotrich stanno promuovendo una serie di decisioni drammatiche volte a asviluppare l'annessione di fatto di territori in Giudea e Samaria (Cisgiordania). Le decisioni, che secondo Ynet sarebbero state approvate oggi dal gabinetto, dovrebbero portare a cambiamenti profondi nelle procedure relative ai terreni e alle acquisizioni, tali da consentire allo Stato di demolire edifici di proprietà palestinese nelle aree A. Le decisioni approvate dal gabinetto sono in contrasto con i principi dell''Accordo di Hebron', firmato nel 1997 come fase intermedia verso la risoluzione del conflitto israelo-palestinese nella città, l'unica dalla quale le forze dell'Idf non si sono ritirate nella prima fase successiva agli Accordi di Oslo II. Le decisioni non sono state sottoposte all'approvazione del governo in plenaria, ma solo a quella del gabinetto, i cui membri sono determinati a promuovere l'applicazione della sovranità in Giudea e Samaria prima delle elezioni previste per ottobre di quest'anno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEL AVIV

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario