Media, Katz e Smotrich promuovono annessioni nell'area A della Cisgiordania

TEL AVIV, 08 FEB - Secondo indiscrezioni apprese daYnet, i ministri Israel Katz e Bezalel Smotrich stanno promuovendo una serie di decisioni drammatiche volte a asviluppare l'annessione di fatto di territori in Giudea e Samaria (Cisgiordania). Le decisioni, che secondo Ynet sarebbero state approvate oggi dal gabinetto, dovrebbero portare a cambiamenti profondi nelle procedure relative ai terreni e alle acquisizioni, tali da consentire allo Stato di demolire edifici di proprietà palestinese nelle aree A. Le decisioni approvate dal gabinetto sono in contrasto con i principi dell''Accordo di Hebron', firmato nel 1997 come fase intermedia verso la risoluzione del conflitto israelo-palestinese nella città, l'unica dalla quale le forze dell'Idf non si sono ritirate nella prima fase successiva agli Accordi di Oslo II. Le decisioni non sono state sottoposte all'approvazione del governo in plenaria, ma solo a quella del gabinetto, i cui membri sono determinati a promuovere l'applicazione della sovranità in Giudea e Samaria prima delle elezioni previste per ottobre di quest'anno.