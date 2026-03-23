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Media israeliani, Usa e Iran lavorano a prima intesa per riaprire Hormuz

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ROMA, 23 MAR - Un possibile quadro d'accordo in discussione tra Usa e Iran prevede che l'Iran consenta la riapertura dello Stretto di Hormuz, con gli Stati Uniti che si asterrebbero dall'attaccare le centrali elettriche iraniane. Un cessate il fuoco più ampio verrebbe perseguito in una seconda fase. Lo scrive il media israeliano Ynet, che cita funzionari israeliani per cui sono in corso intensi contatti tra Washington e Teheran, sia diretti che attraverso Qatar e Turchia, per un'intesa. Secondo queste fonti Israele non è rimasto sorpreso dall'annuncio di Trump di "colloqui produttivi" con l'Iran. L'Iran ha smentito che si siano svolti negoziati.

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