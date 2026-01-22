Media, 'Israele smentisce riapertura valico di Rafah la prossima settimana'

TEL AVIV, 22 GEN - Una fonte della sicurezza israeliana ha dichiarato ai media nazionali che "il valico di Rafah non sarà aperto fino a che Hamas non restituirà il corpo dell'ultimo ostaggio rimasto a Gaza. Non abbiamo ancora ricevuto istruzioni per l'apertura del valico", ha detto. La smentita, anche se non ufficiale, è arrivata dopo la dichiarazione del capo del comitato tecnico per Gaza, Ali Saath, che ha detto che riaprirà la prossima settimana. Talik, la madre dell'ostaggio morto ancora a Gaza, Ran Guaili, ha dichiarato ai media: "Non siamo stati informati di alcuna intenzione di aprire il valico di Rafah, e spero davvero che ciò non accada".