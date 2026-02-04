Media Israele, 'saltano i colloqui Usa-Iran, posizioni troppo distanti'

TEL AVIV, 04 FEB - Secondo fonti diplomatiche di Ynet, sarebbe stato annullato il round di colloqui previsto per venerdì tra Usa e Iran che avrebbe dovuto svolgersi nella capitale dell'Oman, Mascate. "Mentre l'Iran chiedeva di discutere esclusivamente della questione nucleare, gli americani non sarebbero disposti a limitare l'agenda dei negoziati a un solo tema", scrive il quotidiano israeliano, con le fonti parlano di "posizioni troppo distanti".