Media, Israele riaprirà domenica il valico di Rafah ai pedoni

ROMA, 30 GEN - Israele riaprirà domenica il valico di Rafah tra la Striscia di Gaza e l'Egitto al traffico pedonale 'in movimenti limitati' in entrambe le direzioni: lo ha affermato il coordinatore delle attività governative nei Territori del Ministero della Difesa israeliano. Lo riportano i media israeliani. "L'uscita e l'ingresso nella Striscia di Gaza attraverso il valico di frontiera di Rafah saranno consentiti in coordinamento con l'Egitto, previa autorizzazione di sicurezza degli individui da parte di Israele e sotto la supervisione della missione dell'Ue, in modo simile al meccanismo implementato nel gennaio 2025", afferma il Cogat. "Il ritorno dei residenti dall'Egitto alla Striscia di Gaza sarà consentito, in coordinamento con l'Egitto, solo per i residenti che hanno lasciato Gaza durante il corso della guerra e solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione di sicurezza da parte di Israele", afferma il Cogat, aggiungendo che "oltre all'identificazione e allo screening iniziali al valico di frontiera di Rafah da parte della missione dell'Unione Europea, un ulteriore processo di screening e identificazione sarà condotto presso un corridoio designato, gestito dall'istituzione della difesa in un'area sotto il controllo delle Idf". Secondo i dati del Cogat, circa 42.000 abitanti di Gaza hanno lasciato la Striscia durante la guerra, la maggior parte dei quali erano pazienti in cerca di cure mediche all'estero o avevano la doppia cittadinanza.