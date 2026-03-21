Media, 'Israele prolungherà la guerra in Iran almeno per altre due settimane'

ROMA, 21 MAR - "La guerra contro l'Iran continuerà per settimane. La prolungheremo di almeno altre due settimane". Lo ha affermato un funzionario politico israeliano citato da Ynet. Funzionari della sicurezza hanno stimato che per ora "il centro di gravità continuerà a essere l'Iran", ma che l'operazione militare in Libano "si intensificherà presto". Hanno affermato che Hezbollah subirà "colpi duri che finora siamo riusciti a evitare di infliggere. L'operazione sarà molto potente. Ci sarà un danno grave e profondo alla loro capacità di lanciare razzi e missili. Non arriveremo a una situazione in cui non avranno missili, ma l'obiettivo è una netta distanza oltre il fiume Litani".