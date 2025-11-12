Giornale di Brescia
Media, Israele costruisce un muro lungo la linea blu in Libano

epa12467509 View of destroyed buildings in the village of Odaisseh, located close to the Blue Line border with Israel, in southern Lebanon, 20 October 2025. Olive harvesting took place under the protection of UNIFIL peacekeepers, in coordination with the Lebanese army, which facilitated the process over a five-week period on the Lebanese-Israeli border. EPA/WAEL HAMZEH
ROMA, 12 NOV - Israele ha cominciato a costruire un nuovo muro di separazione col Libano in un territorio conteso tra i due paesi in guerra. Lo riferiscono media libanesi mostrando foto dei lavori in corso nel settore centrale della linea di demarcazione tra i due paesi, nella località di Yarun e di fronte alla località israeliana di Yiron. Il primo allarme in tal senso era stato lanciato dal corrispondente di al Manar, la tv di Hezbollah, Ali Shuayb. Altri media libanesi hanno documentato i lavori del genio militare israeliano.

