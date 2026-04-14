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Media, Islamabad propone di ospitare un secondo round di negoziati Usa-Iran

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NUOVA DELHI, 14 APR - "Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate il fuoco": lo scrive l'agenzia Ap sul suo sito citando due funzionari pachistani. I funzionari, hanno aggiunto che la proposta dipenderà dalla richiesta, da parte delle parti, di una sede diversa.

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