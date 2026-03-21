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Media iraniani, Usa e Israele attaccano l'impianto nucleare di Natanz

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ROMA, 21 MAR - Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito l'impianto nucleare iraniano di Natanz, ha dichiarato l'organizzazione per l'energia atomica della Repubblica islamica. "A seguito dei criminali attacchi perpetrati dagli Stati Uniti e dal regime sionista usurpatore contro il nostro Paese, il complesso di arricchimento di Natanz è stato preso di mira questa mattina", ha affermato l'organizzazione in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che "non è stata segnalata alcuna perdita di materiale radioattivo" nella zona dell'Iran centrale.

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