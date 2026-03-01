Giornale di Brescia
Media iraniani: 'Morti figlia, genero e nipote di Khamenei'

ROMA, 01 MAR - I media iraniani annunciano la morte della figlia, del genero e della nipote di Khamenei. Lo riferiscono diverse agenzie di stampa tra cui Fars, Afp e Tass. "Dopo aver contattato fonti bene informate all'interno della famiglia della guida suprema, la notizia del martirio della figlia, del genero e della nipote del leader rivoluzionario è stata purtroppo confermata", ha scritto l'agenzia di stampa Fars, notizia riportata anche da altri media iraniani.

Argomenti
Media iranianiROMA

