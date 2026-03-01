Giornale di Brescia
Media Iran, 'un ospedale a Teheran colpito dai raid'

TEHERAN, 01 MAR - I media iraniani riferiscono che gli attacchi di Israele hanno colpito un ospedale a Teheran. L'agenzia di stampa iraniana Isna ha riferito che l'ospedale Gandhi, situato nel nord di Teheran, è stato preso di mira da attacchi aerei questa sera, il secondo giorno della campagna di bombardamenti contro l'Iran guidata da Israele e Stati Uniti. "L'ospedale Gandhi di Teheran è stato colpito da attacchi aerei sionisti americani", ha scritto l'Isna, mentre le agenzie di stampa Fars e Mizan hanno pubblicato un video, presumibilmente girato all'interno dell'ospedale, che mostra detriti sul pavimento tra le sedie a rotelle.

