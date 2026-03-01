Giornale di Brescia
Media Iran, 'raid su commissariato Teheran, civili morti e sotto macerie'

TEHERAN, 01 MAR - Un commissariato di polizia, situato a Rey, nella periferia di Teheran, è stato preso di mira in serata da attacchi israeliano-americani: lo riferiscono diversi media iraniani, secondo cui ci sono "civili morti" e "persone ancora sotto le macerie". "A seguito dell'attacco nemico contro la città di Rey, il commissariato di polizia e gli edifici residenziali vicini sono stati colpiti", scrivono le agenzie Tasnim e Mizan, così come il quotidiano Shargh. "Diversi civili sono stati uccisi e altri sono ancora sepolti sotto le macerie", aggiungono tali media, senza precisare il numero delle vittime.

