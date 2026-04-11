Media Iran, nave Usa a Hormuz tornata indietro dopo minaccia di attacco da Teheran

ROMA, 11 APR - La tv di stato iraniana nega le notizie provenienti da fonti statunitensi secondo cui navi della Marina Usa hanno attraversato le acque dello Stretto di Hormuz per la prima volta da inizio guerra: lo riporta Iran International. La tv di stato ha spiegato che è stato lanciato un avvertimento a una nave militare americana che sarebbe stata attaccata entro 30 minuti se avesse varcato lo stretto, riferisce su X il chief national security reporter della Reuters, Phil Stewart, sostenendo che il vascello si è ritirato dopo l'avvertimento, stando ad un alto funzionario militare iraniano che ha parlato alla tv di stato iraniana. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato domenica che l'Iran ha minacciato perentoriamente, fermandolo, un cacciatorpediniere statunitense che si stava dirigendo dal porto di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti verso lo Stretto di Hormuz, sullo sfondo dei negoziati in corso tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. "Le forze armate iraniane hanno segnalato la situazione al team negoziale in Pakistan, il quale ha immediatamente informato la controparte americana, tramite il mediatore pakistano, che se la nave avesse continuato ad avvicinarsi allo stretto, sarebbe stata attaccata entro 30 minuti, il che avrebbe rappresentato un duro colpo per i colloqui in corso", ha detto Baghaei, citato dalla televisione di stato, precisando che gli Stati Uniti hanno quindi ordinato alla nave di fermarsi.