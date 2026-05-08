Media Iran, 'Marina pasdaran sequestra una petroliera'

ROMA, 08 MAG - La marina iraniana ha sequestrato una petroliera, identificata come Ocean Koi, accusata dalle autorità di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi nazionali dell'Iran. E' quanto riporta l'agenzia di stampa Tasnim, affiliata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc). Tasnim ha affermato che i commando della marina iraniana hanno effettuato il sequestro durante quella che è stata definita un'"operazione speciale". Il rapporto iniziale non fornisce dettagli sulla bandiera della nave, sulla proprietà o sul luogo dell'incidente.