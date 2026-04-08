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Media Iran, 'Ghalibaf capo negoziatore, Vance guiderà la delegazione Usa'

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ROMA, 08 APR - Il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf è stato designato come capo negoziatore iraniano in vista dei colloqui di venerdì con gli Stati Uniti a Islamabad: lo riporta l'agenzia iraniana Isna, citata da Tass. Secondo l'agenzia di stampa, il vicepresidente statunitense JD Vance sarà a capo della delegazione americana.

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