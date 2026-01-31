Giornale di Brescia
Media Iran, esplosione in edificio a Bandar Abbas, sulla costa del Golfo

TEHERAN, 31 GEN - I media di stato iraniani riferiscono di un' esplosione in un edificio di un porto del Golfo. La causa è ancora sconosciuta. L'esplosione si è verificata in un edificio nella città iraniana di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo. La televisione di Stato ha riferito che l'esplosione ha avuto luogo in un palazzo di otto piani, "distruggendo due piani, diversi veicoli e negozi" nella zona di Moallem Boulevard nella città. Le squadre di soccorso e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per fornire assistenza.

TEHERAN

