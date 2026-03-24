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Media Iran, attacco Usa-Israele vicino a centrale nucleare Bushehr

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(Vedi servizio delle 20:33) ROMA, 24 MAR - L'Organizzazione iraniana per l'energia atomica ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato la zona circostante la centrale nucleare iraniana di Bushehr martedì sera. Lo riporta l'agenzia statale Irna. Secondo le prime informazioni, l'attacco non avrebbe causato danni tecnici né vittime.

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