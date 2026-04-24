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Italia e Estero

Media Iran, Araghchi farà un tour, dopo Islamabad Muscat e Mosca

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ROMA, 24 APR - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi inizierà un tour regionale che toccherà Islamabad, Muscat e Mosca: lo riportano i media statali iraniani, come scrive Iran International. "Lo scopo di questa visita è quello di tenere consultazioni bilaterali e discutere gli sviluppi attuali nella regione, nonché la situazione più recente della guerra imposta dagli Stati Uniti e dal regime israeliano contro l'Iran", ha dichiarato l'agenzia di stampa statale Irna.

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