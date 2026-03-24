Media Iran, 466 persone arrestate per 'attività online contro sicurezza'

ROMA, 24 MAR - La polizia iraniana ha arrestato 466 persone accusate di attività online volte a minare la sicurezza nazionale. Lo riporta Sky News citando i media iraniani. Gli arresti rappresentano una delle più grandi operazioni di sicurezza dall'inizio della guerra tra Israele e gli Stati Uniti. I media iraniani hanno riportato oltre 1.000 arresti nell'ultimo mese, collegati a individui accusati di aver filmato luoghi sensibili, condiviso contenuti antigovernativi online o "collaborato con il nemico". Secondo un comunicato della polizia, gli arresti sono avvenuti a seguito di attività di intelligence e monitoraggio tecnico svolte nei giorni scorsi, secondo le quali gli individui sarebbero collegati a reti "nemiche" che cercano di creare instabilità interna.