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Media Iran, 466 persone arrestate per 'attività online contro sicurezza'

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ROMA, 24 MAR - La polizia iraniana ha arrestato 466 persone accusate di attività online volte a minare la sicurezza nazionale. Lo riporta Sky News citando i media iraniani. Gli arresti rappresentano una delle più grandi operazioni di sicurezza dall'inizio della guerra tra Israele e gli Stati Uniti. I media iraniani hanno riportato oltre 1.000 arresti nell'ultimo mese, collegati a individui accusati di aver filmato luoghi sensibili, condiviso contenuti antigovernativi online o "collaborato con il nemico". Secondo un comunicato della polizia, gli arresti sono avvenuti a seguito di attività di intelligence e monitoraggio tecnico svolte nei giorni scorsi, secondo le quali gli individui sarebbero collegati a reti "nemiche" che cercano di creare instabilità interna.

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