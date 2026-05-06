Media, ipotesi di contagio hantavirus dopo escursione di birdwatching a Ushuaia

ROMA, 06 MAG - L'hantavirus sarebbe arrivato a bordo della nave Hondius dopo un'escursione di birdwatching fatta da una coppia in una discarica. Lo scrive l'Ap citando due funzionari argentini che indagano sull'epidemia. L'ipotesi principale è che la coppia olandese abbia contratto il virus durante un'escursione a Ushuaia, in Argentina, dove hanno visitato una discarica. Lì potrebbero essere entrati in contatto con i topi portatori dell'infezione. Delle tre persone decedute finora, due sono una coppia olandese di 69 anni.