Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, intesa Iran ed Egitto per ripristinare relazioni diplomatiche

AA

IL CAIRO, 20 FEB - Iran ed Egitto avrebbero raggiunto un accordo definitivo per ripristinare pienamente le relazioni diplomatiche e riaprire le rispettive ambasciate nelle rispettive capitali. Lo rivela l'agenzia iraniana Wana citando fonti diplomatiche, precisando che si attende solo un annuncio ufficiale e lo conferma su X Brics news. Secondo le fonti, vi sarebbe "una forte volontà politica evidente da entrambe le parti" maturata al termine di un riavvicinamento avvenuto nel corso di anni a livello di ministri degli Esteri, oltre a impegni ad alto livello con funzionari responsabili di sanità, turismo, energia e affari giudiziari. E' stato anche istituito un comitato consultivo politico congiunto che ha finora convocato due sessioni formali. Osservatori internazionali citati da Wana ritengono che il pieno ripristino delle relazioni diplomatiche tra Iran ed Egitto potrebbe avere implicazioni che vanno oltre i rapporti bilaterali, influenzando potenzialmente il più ampio equilibrio politico e di sicurezza nella regione. Al momento non ci sono conferme ufficiali da nessuna delle due parti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
IL CAIRO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario