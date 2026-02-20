Media, intesa Iran ed Egitto per ripristinare relazioni diplomatiche

IL CAIRO, 20 FEB - Iran ed Egitto avrebbero raggiunto un accordo definitivo per ripristinare pienamente le relazioni diplomatiche e riaprire le rispettive ambasciate nelle rispettive capitali. Lo rivela l'agenzia iraniana Wana citando fonti diplomatiche, precisando che si attende solo un annuncio ufficiale e lo conferma su X Brics news. Secondo le fonti, vi sarebbe "una forte volontà politica evidente da entrambe le parti" maturata al termine di un riavvicinamento avvenuto nel corso di anni a livello di ministri degli Esteri, oltre a impegni ad alto livello con funzionari responsabili di sanità, turismo, energia e affari giudiziari. E' stato anche istituito un comitato consultivo politico congiunto che ha finora convocato due sessioni formali. Osservatori internazionali citati da Wana ritengono che il pieno ripristino delle relazioni diplomatiche tra Iran ed Egitto potrebbe avere implicazioni che vanno oltre i rapporti bilaterali, influenzando potenzialmente il più ampio equilibrio politico e di sicurezza nella regione. Al momento non ci sono conferme ufficiali da nessuna delle due parti.