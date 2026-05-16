Media, 'intensi preparativi Usa e Israele per riprendere guerra a Iran'

ROMA, 16 MAG - Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in "intensi preparativi" per riprendere la guerra, già a partire dalla prossima settimana. La notizia, riportata dal New York Times, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Due funzionari mediorientali, scrive il giornale Usa, hanno affermato che gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi - i più ampi da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco - per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Se Trump decidesse di riprendere gli attacchi militari, tra le opzioni ci sarebbero bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali iraniani, hanno affermato funzionari statunitensi. Un'altra opzione, hanno affermato, prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle Forze Speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità. Diverse centinaia di membri delle Forze Speciali sono arrivati in Medio Oriente a marzo, in un dispiegamento volto a offrire a Trump questa possibilità, hanno aggiunto i funzionari. In quanto truppe di terra specializzate, potrebbero essere impiegate in una missione mirata all'uranio altamente arricchito iraniano presente nel sito nucleare di Isfahan. Tuttavia, un'operazione di questo tipo richiederebbe anche migliaia di truppe di supporto, che probabilmente andrebbero a formare un perimetro di sicurezza e potrebbero essere coinvolte in combattimenti con le truppe iraniane. Come hanno ammesso i funzionari militari, tale opzione comporterebbe elevati rischi di perdite umane. Le autorità iraniane hanno già dichiarato di prepararsi a una ripresa delle ostilità. Si prevede che Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito alla ripresa della guerra contro l'Iran, e Israele stima che una decisione su un eventuale intervento militare potrebbe essere presa molto presto. Lo scrive l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, citato da C12, "la ripresa dei combattimenti è imminente" e Israele si sta preparando alla possibilità di "giorni o settimane di scontri". A suo dire, gli americani comprendono che i negoziati non stanno progredendo verso una svolta e a Gerusalemme attendono la decisione di Trump, prevedendo che il quadro si chiarirà entro circa 24 ore.