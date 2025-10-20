Giornale di Brescia
Media, incontro fra Rubio e Lavrov atteso giovedì

epa12440507 US Secretary of State Marco Rubio (L) speaks with President Donald Trump (R) during a Roundtable on Antifa in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, USA, 08 October 2025. Trump on 22 September designated antifa as a 'domestic terrorist organization' via executive order. EPA/FRANCIS CHUNG / POOL
ROMA, 20 OTT - Un incontro fra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov sarebbe in programma per il prossimo giovedì. Lo riferisce Reuters sul suo sito citando fonti informate. Il Dipartimento di Stato non ha risposto immediatamente alla richiesta di un commento a riguardo, precisa Reuters.

ROMA

