Media, in Iran almeno 20 morti dall'inizio delle proteste

ROMA, 05 GEN - Almeno 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante i diversi giorni di manifestazioni in Iran, che si sono estese a 222 località in tutto il Paese, con raduni segnalati in 78 città in 26 province. Lo scrive Iran International, un media d'opposizione basato a Londra, che cita Hrana, l'agenzia stampa Human rights activists in Iran, un'organizzazione non governativa dedicata alla difesa dei diritti umani nel Paese.