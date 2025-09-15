Giornale di Brescia
Italia e Estero

Media, il killer di Kirk confessò online 'sono stato io'

COMBO PRESO IL KILLER DI KIRK, 'CONVINTO DAL PADRE A CONSEGNARSI'
AA

vedi servizio delle 20,26 NEW YORK, 15 SET - Il killer di Charlie Kirk ha confessato online a un gruppo ristretto di amici di essere stato lui a uccidere l'attivista conservatore poco dopo aver sparato. Lo rivela il Washington Post citando una chat su Discord nella quale Tyler Robinson aveva scritto: "Hey ragazzi, ho delle cattive notizie per voi. Sono stato io ieri. Mi dispiace per tutto questo". Il messaggio è stato inviato giovedì sera, due ore prima che le autorità fermassero Robinson.

Argomenti
NEW YORK

