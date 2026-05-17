Media, il 18 giugno data più probabile per le suppletive a Manchester

ROMA, 17 MAG - Le elezioni suppletive di Makerfield nella circoscrizione Greater Manchester cui il sindaco laburista di Manchester Andy Burnham è stato concesso di candidarsi nel tentativo di tornare a Westminster, precondizione per poter sfidare la leadership di Keir Starmer (ed eventualmente sostituirlo a Downing Street) messa in discussione dopo il catastrofico risultato delle elezioni locali dello scorso 7 maggio per il partito, potrebbero tenersi il prossimo 18 giugno, stando all'analisi dell'iter effettuata da Sky News. La presentazione delle nomine per diventare il candidato laburista per il seggio si chiude domani e il Nec (il National Executive Committee, organo competente interno al partito) nominerà il candidato ufficiale giovedì. La data più probabile per lo svolgimento delle elezioni suppletive nella circoscrizione della Greater Manchester è il 18 giugno, scrive Sky. Le procedure di selezione dei candidati sono già in corso per Reform UK e i Verdi. Sebbene Makerfield sia tradizionalmente un seggio sicuro per il Labour, questa volta il partito si aspetta una forte sfida da parte di Reform UK guidato da Nigel Farage. Le imminenti elezioni suppletive sono state innescate dall'annuncio delle dimissioni, giovedì, del deputato laburista Josh Simon lasciando così a Burnham la possibilità di tornare in parlamento. Nelle elezioni politiche del 2024 Simons aveva ottenuto una maggioranza di soli 5.399 seggi sul partito di Nigel Farage.