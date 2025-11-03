Media, identificati corpi di 3 soldati restituiti da Hamas

ROMA, 03 NOV - L'ufficio del Primo ministro israeliano ha annunciato che i corpi del tenente colonnello Asaf Hamami, del capitano Omer Neutra e del sergente Oz Daniel sono stati identificati dopo che Hamas ha restituito a Israele i resti di tre ostaggi deceduti. Le famiglie sono state informate dopo l'identificazione eseguita dal Centro nazionale di medicina legale. Lo scrive Ynet. "Il governo di Israele condivide il profondo dolore delle famiglie Hamami, Neutra e Daniel, e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti", si legge nella dichiarazione. "Il governo e tutte le agenzie statali rimangono determinati e pienamente impegnati a riportare a casa tutti i nostri ostaggi caduti per una degna sepoltura in Israele". Dopo la conferma che i corpi restituiti ieri da Hamas appartengono a tre ostaggi, sono ancora otto gli ostaggi deceduti a Gaza le cui spoglie devono essere ancora restituite.