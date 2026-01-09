Media identificano l'agente dell'Ice che ha sparato a Minneapolis

WASHINGTON, 08 GEN - L'agente dell'Ice coinvolto nella sparatoria che ha causato la morte di Renee Nicole Good, 37 anni, durante un'operazione di controllo dell'immigrazione a Minneapolis è Jonathan E. Ross, secondo i documenti giudiziari che corrispondono strettamente alla descrizione di un episodio avvenuto a giugno 2025 che ha coinvolto l'agente a Bloomington, Minnesota, citato dalla segretaria alla Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, e da JD Vance. Ross è residente a Minneapolis e lavora da da 10 anni nel team di risposta speciale delle operazioni di deportazione dell'Ice. Le autorità federali finora non hanno diffuso il suo nome.