Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media identificano l'agente dell'Ice che ha sparato a Minneapolis

AA

WASHINGTON, 08 GEN - L'agente dell'Ice coinvolto nella sparatoria che ha causato la morte di Renee Nicole Good, 37 anni, durante un'operazione di controllo dell'immigrazione a Minneapolis è Jonathan E. Ross, secondo i documenti giudiziari che corrispondono strettamente alla descrizione di un episodio avvenuto a giugno 2025 che ha coinvolto l'agente a Bloomington, Minnesota, citato dalla segretaria alla Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, e da JD Vance. Ross è residente a Minneapolis e lavora da da 10 anni nel team di risposta speciale delle operazioni di deportazione dell'Ice. Le autorità federali finora non hanno diffuso il suo nome.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario