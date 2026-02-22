Media, 'i talebani afghani convocano l'ambasciatore pachistano dopo i raid'

ROMA, 22 FEB - Il governo afghano guidato dai talebani ha convocato oggi l'ambasciatore pachistano a Kabul in seguito agli attacchi aerei sul suolo afghano che hanno ucciso almeno 17 civili, tra cui 11 bambini, Lo ha affermato il ministero degli Esteri dei talebani, scrive l'Efe. "In risposta agli attacchi militari pachistani sulle province di Nangarhar e Paktika, che hanno causato decine di vittime civili, il ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore pachistano e ha presentato una protesta attraverso un'iniziativa formale", si legge in una dichiarazione ufficiale. "Il ministero condanna con veemenza la violazione dello spazio aereo afghano e l'attacco ai civili, descrivendolo come una flagrante violazione dell'integrità territoriale dell'Afghanistan e un'azione provocatoria". Il ministero ha avvertito Islamabad che la responsabilità "per qualsiasi conseguenza negativa di tali azioni ricadrà sulla parte avversa". In precedenza una fonte della sicurezza pachistana aveva dichiarato all'Afp che gli attacchi aerei sul vicino Afghanistan hanno ucciso "più di 80" militanti.