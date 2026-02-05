Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, 'i negoziati Iran-Usa affronteranno anche il tema missilistico'

AA

ROMA, 05 FEB - I colloqui tra Stati Uniti e Iran, previsti per venerdì in Oman, si concentreranno principalmente sul programma nucleare di Teheran, ma includeranno anche discussioni sui missili balistici e sui gruppi militanti sostenuti dall'Iran: lo riportano il Nyt e I24NEWS citando funzionari a conoscenza dei piani. Secondo il portale, l'Iran aveva avvertito che si sarebbe tirato indietro se Washington avesse insistito per ampliare l'agenda oltre il dossier nucleare, ma entrambe le parti sono arrivate a un compromesso che avrebbe consentito colloqui sui missili e sulle attività regionali insieme alle questioni nucleari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario