Media, 'i negoziati Iran-Usa affronteranno anche il tema missilistico'

ROMA, 05 FEB - I colloqui tra Stati Uniti e Iran, previsti per venerdì in Oman, si concentreranno principalmente sul programma nucleare di Teheran, ma includeranno anche discussioni sui missili balistici e sui gruppi militanti sostenuti dall'Iran: lo riportano il Nyt e I24NEWS citando funzionari a conoscenza dei piani. Secondo il portale, l'Iran aveva avvertito che si sarebbe tirato indietro se Washington avesse insistito per ampliare l'agenda oltre il dossier nucleare, ma entrambe le parti sono arrivate a un compromesso che avrebbe consentito colloqui sui missili e sulle attività regionali insieme alle questioni nucleari.