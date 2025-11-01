Giornale di Brescia
Media, 'i 3 corpi consegnati non sono di ostaggi israeliani'

epa12486646 Palestinians watch as machinery and workers from Egypt search the rubble of damaged buildings for the bodies of hostages in the Hamad City area of Khan Yunis, southern Gaza Strip, 27 October 2025. As part of the US-brokered ceasefire agreement between Israel and Hamas, Egyptian teams deployed to Khan Yunis with heavy machinery to assist in the recovery of Israeli hostage bodies. EPA/HAITHAM IMAD
AA

ROMA, 01 NOV - I resti, definiti "parziali", di tre persone restituiti da Hamas a Israele nelle ultime ore attraverso la Croce Rossa non appartengono a ostaggi israeliani: lo scrive il Times of Israel, citando le autorità preposte all'identificazione dei cadaveri. A escludere che i resti parziali appartengano a ostaggi israeliani sono stati i test sul Dna condotti da Abu Kabir presso l'Istituto di Medicina Legale, scrive a sua volta il Jerusalem Post. La Croce Rossa ha consegnato i resti alle truppe dell'Idf la scorsa nottì, scrive il giornale, aggiungendo che Hamas non ha specificato quali resti stesse consegnando. "Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr), in qualità di intermediario neutrale, ha assistito questa sera, su richiesta e con l'approvazione di entrambe le parti, la restituzione dei resti di tre corpi alle autorità israeliane. Il processo di identificazione è di competenza delle autorità competenti in Israele e sarà da loro effettuato", si legge nella dichiarazione del Cicr. Giovedì sera Hamas, sempre tramite la Cicr, aveva riconsegnato i cadaveri degli ostaggi uccisi Amiram Cooper e Sahar Baruch.

Argomenti
ROMA

  3. Ricarica la pagina se necessario