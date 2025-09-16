Giornale di Brescia
Media Houthi, 'raid israeliani sul porto di Hodeida'

epa11489549 A handout screen grab taken from a video released by the Houthis media center shows fire and smoke rising following Israeli airstrikes in the port city of Hodeidah, Yemen, 20 July 2024. The Israel Defense Forces (IDF) confirmed on 20 July to have carried out airstrikes on Houthi military targets in the area of the Hodeidah port. Houthis-run TV station Al Masirah reported that the Israeli strikes targeted the Ras Kathnib power station and fuel tanks. The airstrikes come a day after the Houthis launched a drone attack on Tel Aviv, killing one and wounding at least 10 more. EPA/HOUTHIS MEDIA CENTER / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLEHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
AA

HODEIDA, 16 SET - La tv degli Houthi al Masirah riferisce di raid israeliani sul porto di Hodeida, in Yemen. L'attacco era stato annunciato in precedenza dall'esercito israeliano, invitando persone e navi ancorate al porto a "evacuare immediatamente". Il portavoce in lingua araba dell'Idf aveva scritto che avrebbero attaccato il porto yemenita "alla luce dell'attività militare del regime terroristico Houthi". Nel messaggio diffuso sui social per i residenti dell'area, il portavoce scriveva: "Per la vostra sicurezza, invitiamo tutti coloro che si trovano nel porto di Hodeidah e le navi lì ancorate a evacuare immediatamente. Chiunque rimanga nella zona sta rischiando la vita"

