Media, 'gravi divergenze' ma i colloqui Usa-Iran proseguono oggi
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ROMA, 12 APR - Il terzo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran si è concluso nella capitale pakistana Islamabad, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, che cita un proprio corrispondente. Lo riferisce Haaretz. Secondo l'agenzia, permangono "gravi divergenze" tra le delegazioni. I colloqui tra le parti proseguiranno oggi, secondo quanto riportato anche dalla televisione di stato iraniana. In un post su X, il governo iraniano afferma che i negoziati proseguono nonostante "alcune divergenze ancora presenti".
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