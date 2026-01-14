Media, gli Usa trasferiscono parte del personale della base in Qatar

ROMA, 14 GEN - Gli Usa chiedono ad una parte del personale americano di abbandonare la base aerea statunitense di al Udeid in Qatar. La base è la più grande base statunitense del Medio Oriente e ospita 10.000 soldati. Lo scrive Reuters on line. In vista degli attacchi americani contro l'Iran di giugno, parte del personale è stato trasferito dalle basi statunitensi in Medio Oriente.