Media, gli Usa si preparano a inviare più forze in Medio Oriente

ROMA, 16 GEN - Il Pentagono si sta preparando a inviare più forze e risorse statunitensi in Medio Oriente. Lo scrive Nbc dopo che si è appreso che la portaerei Lincoln si sta spostando dal mare cinese nell'area mediorientale. Secondo la fonte di Nbc, si tratterebbe di un gruppo d'attacco di portaerei, aerei aggiuntivi e sistemi di difesa aerea terrestri. Le forze armate dovranno anche garantire che l'esercito sia pronto nel caso in cui l'Iran dovesse attaccare le basi Usa nella regione o gli alleati degli Stati Uniti nella regione. L'equipaggiamento e migliaia di altre forze arriveranno nei prossimi giorni e settimane, ha aggiunto il funzionario.

