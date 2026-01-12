Giornale di Brescia
Media, gli Usa preparano cyberattacchi contro il regime in Iran

ROMA, 12 GEN - Gli Stati Uniti si stanno preparando possibili attacchi informatici contro l'Iran in risposta alla repressione dei manifestanti antigovernativi da parte di Teheran. Lo scrive il Telegraph citando funzionari statunitensi secondo cui sarebbero in corso operazioni informatiche volte a punire la leadership iraniana per la violenza usata contro chi protesta.

