Media, 'gli Usa invitano l'Italia ad aderire al Consiglio di pace per Gaza'

ROMA, 11 DIC - L'amministrazione statunitense ha informato i Paesi occidentali in merito alla composizione del Consiglio di pace previsto nel piano per Gaza. Secondo due fonti direttamente informate, i due Paesi che sono già stati invitati ad aderire al Consiglio sono la Germania e l'Italia. Lo riferisce Axios. Secondo il media, gli alleati sarebbero stati informati anche sulla Forza internazionale di stabilizzazione (Isf), che dovrebbe essere composta da rappresentanti di diversi Paesi per il mantenimento della pace sotto il mandato delle Nazioni Unite. Indonesia, Azerbaigian, Turchia ed Egitto hanno già detto di voler inviare soldati all'Isf.