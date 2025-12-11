Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, 'gli Usa invitano l'Italia ad aderire al Consiglio di pace per Gaza'

AA

ROMA, 11 DIC - L'amministrazione statunitense ha informato i Paesi occidentali in merito alla composizione del Consiglio di pace previsto nel piano per Gaza. Secondo due fonti direttamente informate, i due Paesi che sono già stati invitati ad aderire al Consiglio sono la Germania e l'Italia. Lo riferisce Axios. Secondo il media, gli alleati sarebbero stati informati anche sulla Forza internazionale di stabilizzazione (Isf), che dovrebbe essere composta da rappresentanti di diversi Paesi per il mantenimento della pace sotto il mandato delle Nazioni Unite. Indonesia, Azerbaigian, Turchia ed Egitto hanno già detto di voler inviare soldati all'Isf.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario