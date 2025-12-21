Giornale di Brescia
Media, gli Usa intercettano un'altra petroliera al largo del Venezuela

ROMA, 21 DIC - Gli Stati Uniti hanno intercettato una terza imbarcazione vicino al Venezuela, a poche ore dal sequestro di una petroliera, la Centuries, al largo del Paese sudamericano e ad una settimana da quello della Skipper. Lo riferiscono funzionari americani a Sky news. Dopo il primo sequestro, diverse imbarcazioni che trasportano milioni di barili di petrolio sono rimaste ferme nelle acque venezuelane temendo di essere intercettate dagli Stati Uniti. Alcune di queste navi sono considerate parte di una "flotta ombra", ovvero imbarcazioni che utilizzano tattiche di occultamento per trasportare merci per conto di Paesi sanzionati come Russia, Iran e Venezuela.

