Media, 'gli Emirati valutano attacchi a siti missilistici iraniani'

ROMA, 03 MAR - Gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando di attaccare i siti missilistici iraniani per fermare i raid di Teheran contro il Paese. Lo scrive Axios citando due fonti a conoscenza della questione, sottolineando che un attacco degli Emirati contro l'Iran sarebbe senza precedenti. Gli Emirati sono stati il ;;Paese più attaccato dall'Iran dall'inizio della guerra, persino più di Israele. Il Paese "sta valutando l'adozione di misure difensive attive contro l'Iran. Sebbene non siano coinvolti in alcun modo nella guerra, gli Emirati hanno comunque subito 800 colpi", ha affermato una fonte a conoscenza delle discussioni politiche emiratine.