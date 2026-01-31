Media, 'giudice ordina il rilascio del bimbo deportato dall'Ice'

NEW YORK, 31 GEN - Un giudice federale ordina il rilascio di Liam Conejos Ramos e di suo padre dal centro di detenzione di migranti in Texas, dove sono da giorni dopo essere stati fermati a Minneapolis. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. La foto di Liam, il bambino di cinque anni caricato su un'auto dell'Ice in Minnesota e deportato in Texas, è divenuta virale alimentando l'indignazione contro gli agenti per l'immigrazione.