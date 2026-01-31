Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Media, 'giudice ordina il rilascio del bimbo deportato dall'Ice'

AA

NEW YORK, 31 GEN - Un giudice federale ordina il rilascio di Liam Conejos Ramos e di suo padre dal centro di detenzione di migranti in Texas, dove sono da giorni dopo essere stati fermati a Minneapolis. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. La foto di Liam, il bambino di cinque anni caricato su un'auto dell'Ice in Minnesota e deportato in Texas, è divenuta virale alimentando l'indignazione contro gli agenti per l'immigrazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario