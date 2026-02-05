Giornale di Brescia
Media Gb, 'fuggi fuggi di domestici che non vogliono servire Andrea'

LONDRA, 05 FEB - Si moltiplicano le umiliazioni per Andrew Mountbatten-Windsor, travolto dalle ultime rivelazioni dei cosiddetti Epstein Files sulla sua amicizia con il defunto finanziere pedofilo americano. L'ormai ex duca di York, privato negli ultimi mesi di ogni titolo residuo da re Carlo III, suo fratello, ha ricevuto un'accoglienza gelida secondo i media britannici nella residenza 'privata' del complesso reale di Sandringham in cui è stato costretto a trasferirsi - in attesa di un ulteriore trasloco in un'altra dimora in via di restauro - dopo il recente 'sfratto' imposto da Carlo dalla lussuosa residenza reale di Royal Lodge, adiacente al castello di Windsor. I giornali, tabloid in testa, riferiscono in particolare di un autentico fuggi fuggi di domestici, chiamati a lavorare nella sua nuova residenza. Domestici che risultano essersi rifiutati in larga parte di mettersi al suo servizio.

Argomenti
LONDRA

