Media Gaza, tank dell'Idf nel cuore di Gaza city
epaselect epa12380542 Smoke obscures Israeli tanks after an Israeli airstrike on the outskirts of Gaza City as seen from the Israeli side of the border, 15 September 2025. More than 64,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health. EPA/ATEF SAFADI
TEL AVIV, 15 SET - I media della Striscia di Gaza riferiscono che carri armati israeliani sono entrati in via Al-Jalaa, nel cuore di Gaza City. Contemporaneamente, sono stati segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache.
