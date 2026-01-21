Media Gaza, 'colpita auto da raid Israele, 5 vittime tra cui tre reporter'

TEL AVIV, 21 GEN - Diversi media palestinesi e la Afp riferiscono di un'automobile colpita nella zona centrale di Gaza da un raid israeliano e di cinque persone morte, tra cui ci sarebbero alcuni reporter. I giornalisti uccisi, secondo l'agenzia francese sarebbero tre, compreso un freelance che in precedenza aveva lavorato con la Afp. L'Idf non ha ancora commentato. Secondo i media arabi le vittime sono i fotoreporter Abed Shaat e Anas Ghoneim e il corrispondente Muhammad Qashta, che svolgeva anche attività per un'agenzia umanitaria governativa egiziana. I tre stavano filmando un accampamento allestito nella zona di al-Zahra, nella Striscia di Gaza centrale, dall'Egyptian Relief Committee. Una fonte del comitato egiziano, citata da Qatar Al-Araby Al-Jadeed, conferma le notizie e definisce l'attacco un "pericoloso precedente". Secondo le fonti palestinesi, i tre viaggiavano a bordo di una jeep di proprietà del comitato. Un filmato pubblicato da un giornalista palestinese indicava che la jeep recava l'emblema del comitato.