Media, 'garanzie di sicurezza per Kiev saranno vincolanti'

AA

BRUXELLES, 06 GEN - Le garanzie di sicurezza per l'Ucraina includeranno "impegni vincolanti" a sostenere il Paese "in caso di un futuro attacco armato da parte della Russia al fine di ripristinare la pace". Lo afferma la bozza di dichiarazione del vertice della Coalizione dei volenterosi in programma a Parigi, riportata dalla Reuters sul sito. "Tali impegni potrebbero includere l'uso di capacità militari, intelligence e supporto logistico, iniziative diplomatiche, adozione di ulteriori sanzioni", sostiene il documento, che deve ancora essere approvato dai leader.

Argomenti
BRUXELLES

