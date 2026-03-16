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Media, frammenti di drone russo su piazza Maidan a Kiev

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ROMA, 16 MAR - Frammenti di un drone intercettato dalle difese aeree di Kiev sono caduti nei pressi del Monumento all'Indipendenza in piazza Maidan, nel cuore della capitale ucraina: lo riporta il Kyiv Post. Un video che si riferisce all'accaduto è stato postato sul proprio canale Telegram dalla parlamentare ucraina Maria Mezentseva. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha affermato stamane che la caduta di frammenti di un drone nel centro della città non ha causato incendi né vittime.

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