Media, forze israeliane avanzano in località nel sud del Libano
AA
ROMA, 03 MAR - L'agenzia governativa libanese Nna riferisce che le forze di terra israeliane avanzano all'interno di quel che resta delle località dell'estremo sud del Libano, già distrutte da Israele nella guerra del 2024 e nel corso del 2025. Secondo le informazioni sul terreno, i militari israeliani si muovono su diverse direttrici nei vari settori della fascia di territorio più vicina alla linea di demarcazione tra i due paesi.
