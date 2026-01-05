Media, 'finestre rotte a casa di Vance a Cincinnati, un fermo'

ROMA, 05 GEN - La polizia ha avviato un'indagine dopo essere intervenuta in seguito a un incidente avvenuto nell'abitazione di JD Vance a Cincinnati. Secondo i media locali, un uomo è stato fermato. Secondo Wcpo, diverse finestre della casa sono state rotte. Sembra che Vance o la sua famiglia non fossero in casa al momento dell'incidente. La città di Cincinnati aveva precedentemente annunciato che le strade intorno alla casa sarebbero rimaste chiuse fino a domenica 4 gennaio.