Media, fermato in indagine su Seae anche Stefano Sannino

BRUXELLES, 02 DIC - C'è anche Stefano Sannino tra i fermati nell'ambito dell'inchiesta belga per presunta frode nell'utilizzo dei fondi Ue che coinvolge il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) e il Collegio d'Europa, perquisiti questa mattina dalla polizia federale del Belgio. Lo riporta Le Soir. Sannino, già segretario generale del Seae, è oggi direttore generale della Direzione generale della Commissione europea per il Medio Oriente e Nord Africa.

BRUXELLES

